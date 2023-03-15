Московские врачи обработали свыше девяти миллионов лучевых исследований с помощью ИИ

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На сегодняшний день столичные врачи-рентгенологи могут пользоваться 44 сервисами искусственного интеллекта по 19 направлениям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 15 марта.

— В 2020 году в Москве стартовал беспрецедентный эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. Сегодня искусственный интеллект помогает находить признаки заболеваний по 19 направлениям, а количество обработанных с помощью него лучевых исследований уже превысило девять миллионов, — рассказала она.

В том же году в столице разработали референс-центр, где врачи-рентгенологи ежедневно описывают в неделю более 80 тысяч результатов КТ, МРТ, маммограмм и рентгенологических снимков. Это позволило повысить производительность труда в два раза и в разы сократить время подготовки заключения.

Кроме того, в городе создали первую в России открытую библиотеку наборов данных для сферы здравоохранения, а на основе результатов научных экспериментов создано 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, 10 из которых уже вступили в силу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году в Москве начнется серийное производство фантома, имитирующего щитовидную железу. Подобные технологии используются для обучения сотрудников и настройки медтехники и позволяют расширить компетенции врачей.