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Собянин: Единый центр поддержки участников СВО подписал соглашение со спортивно-адаптивным центром

Никита Худяков
Город
Собянин: Единый центр поддержки участников СВО подписал соглашение со спортивно-адаптивным центром
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Спортивно-адаптивный центр «Орто-Спорт» и Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в среду, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Главная цель — наладить процесс адаптации и реабилитации москвичей — участников специальной военной операции, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в рамках партнерства будут продвигаться спорт и адаптивная физкультура с учетом особенностей здоровья человека. Кроме того, появится возможность протезирования участников СВО при помощи новых российских спортивных моделей протезов.

Уточняется, что это поможет раненым военным вернуться к полноценной жизни, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей 27 февраля. Глава города отметил, что за первые недели после открытия Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей обработал 3,5 тысячи обращений.

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