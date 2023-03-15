Правоохранительные органы ликвидировали подпольное казино на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

На северо-востоке столицы ликвидировано подпольное казино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 15 марта.

По ее словам, нелегальное игорное заведение располагалось в арендованном помещении на улице Добролюбова. Благодаря слаженной работе сотрудников Следственного комитета и полиции его деятельность удалось раскрыть. 14 марта, при силовой поддержке отряда спецназа «ГРОМ» правоохранители провели рейд в казино.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В результате были задержаны восемь человек, причастных к организации незаконного игорного заведения. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В скором времени их доставят в следственный отдел для допроса.

Другое подпольное казино было ликвидировано в Новой Москве. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 47-летнего администратора заведения.