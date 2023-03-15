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Приметы и советы

Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада

Лейла Алиева
Общество
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада
Фото: Администрация президента РФ

Появившаяся в СМИ информация о начале переговоров президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом является недостоверной. Об этом в среду, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Неправда, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву накануне. В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов. В рамках встречи главы двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Сирийский лидер уже побывал в Александровском саду и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула. Вместе с Асадом присутствовала также делегация политиков и военных республики.

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