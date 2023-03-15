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Курсы начальной военной подготовки открыли в одной из школ Крыма

Лейла Алиева
Общество
Курсы начальной военной подготовки открыли в одной из школ Крыма
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В одной из школ Крыма открыли курсы начальной военной подготовки. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

На кадрах, опубликованных РИА Новости видно, как дети занимаются разборкой и сборкой автоматов Калашникова на скорость.

В конце декабря прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности. Также будут внесены определенные изменения в учебники истории, где появится блок о специальной военной операции России на Украине.

Также Кравцов рассказал, что помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Уточняется, что работы по созданию нового учебника будут проводиться не с нуля.

В ноябре научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал, что организация планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией Мединского раздел о причинах СВО. Помимо данной инициативы, РВИО намерено создать специальное учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО.

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