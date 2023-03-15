Песков назвал выдачу повесток для сверки данных постоянной работой

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не ведут обсуждения по поводу новой волны мобилизации, выдача повесток для сверки данных — это постоянная работа. Об этом в среду, 15 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных и уточнений — это постоянная работа, по всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в министерство обороны за разъяснением, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне жителям Воронежской области начали вручать повестки в военный комиссариат. Уточняется, что единственная цель данной инициативы — «исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах».

Министерство обороны также заявило, что дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводятся и не планируются.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим февральским заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян. Он подчеркнул, что информация о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствует действительности и истинному положению дел», а также является «провокационной».