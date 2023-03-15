Столичные спасатели стали призерами соревнований по альпинизму в Сочи

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В Красной Поляне прошли соревнования по альпинизму «Кубок Юга — 2023», столицу представляли семь работников аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Состязательная часть состояла из трех этапов. Участники демонстрировали умение перемещаться и вертикально, и горизонтально, транспортировать грузы и спасать с высоты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в личном зачете третье место удалось занять работнику аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра Александру Ворожейкину. Он прошел всю дистанцию без штрафов. Кроме того, на внезачетных командных соревнованиях московские спасатели заняли второе место, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные спасатели нередко помогают попавшим в беду четвероногим. Так, в феврале на территории поселения Московский они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.

Другого пса по кличке Альф спасли из Москвы-реки на Фрунзенской набережной. Животное внезапно спрыгнуло в ледяную воду во время прогулки с хозяевами. Собаку спас сотрудник дежурной смены, который в гидрокостюме добрался до Альфа и поднял его на борт аэролодки.