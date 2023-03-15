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Утвержден проект планировки участка бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы

Полина Пашкина
Город
Утвержден проект планировки участка бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Ижорская улица, 15/16с1 Карта всех событий

На севере Москвы утвердили проект планировки территории бывшей промышленной зоны «Коровино». Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

На территории «Коровино» в настоящее время находятся объекты складского и административно-бытового назначения. Бывшую промзону планируют застроить.

— На участке на улице Ижорская, владение 15/16, площадью 4,9 гектара планируется строительство 84 тысяч квадратных метров недвижимости, — передает слова Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Согласно проекту, в возведенных зданиях появятся магазины, кафе, банковские отделения и другие объекты. Также специалисты займутся развитием транспортного обслуживания территории, инженерного обеспечения и охраны окружающей среды, проведут благоустройство.

Всего с начала года на территориях бывших промышленных зон в Северном административном округе в эксплуатацию ввели порядка 188 тысяч квадратных метров недвижимости.

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева отметила, что в проекты комплексного развития в Москве включают создание объектов социальной инфраструктуры. Это стало их важной частью.

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