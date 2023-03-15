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Людмила Гусева: Социальная инфраструктура — обязательная часть проектов развития бывших промзон

Полина Пашкина
Город
Людмила Гусева: Социальная инфраструктура — обязательная часть проектов развития бывших промзон
Фото: duma.mos.ru

Создание объектов социальной инфраструктуры стало обязательной частью проектов комплексного развития территорий бывших промзон. Об этом в среду, 15 марта, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

В рамках проектов комплексного развития территорий в столице построят 79 школ, колледжей, центров дополнительного образования и поликлиник.

— Подобные программы позволяют продемонстрировать потенциал района жителям. Это дает людям важное ощущение того, что Москва для них открыта и в ней есть будущее для них и их семей, — рассказала Гусева в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По словам парламентария, объекты социальной сферы обеспечивают должное развитие инфраструктуры и создают рабочие места.

Согласно 42 проектам развития территорий, которые утвердили в 2022 году, в Москве построят 68 учебных заведений и 11 медицинских учреждений.

Проекты комплексного развития помогают решить застарелую проблему бывших промышленных зон, считает Гусева. На таких площадках гармонично размещают жилые и социальные объекты.

Мосгордума Социальные объекты Москва
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