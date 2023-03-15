Участок Хлебного переулка закроют с 18 по 19 марта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Хлебный переулок Карта всех событий

Движение на участке Хлебного будет перекрыто с 18 по 19 марта. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 18 по 19 марта будет закрыт для проезда участок Хлебного переулка от дома 22, строение 1, до дома 26. Также на участках переулка будет временно введено двустороннее движение, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Горожан призывают учитывать временные ограничения и заранее строить маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка также введут ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы связаны с проведением строительных работ.

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.