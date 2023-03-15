В Госдуму внесен законопроект о праве командира назначать арест без решения суда

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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения прапорщикам, сержантам и солдатам.

Отмечается, что аналогичное право будет закреплено за начальником органа военной полиции. Применять норму, помимо периодов мобилизации и военного положения, смогут также в военное время.

Дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток «за один или несколько грубых дисциплинарных проступков». Кроме того, устанавливается перечень грубых нарушений, среди которых заявлены самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества и другие.

Такое решение является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте, говорится в думской базе.

В начале февраля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента данный законопроект в начале февраля.