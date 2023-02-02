В Госдуму внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест без суда

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает особенности применения дисциплинарного ареста в отношении части контрактников и граждан, призванных на службу по мобилизации.

Согласно документу, дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток «за один или несколько грубых дисциплинарных проступков». В перечне таких нарушений указаны самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, а также другие виды проступков.

Авторы инициативы отмечают, что принятие закона наделит командиров частей и начальников органов военной полиции полномочиями по применению ареста без судебного решения, что в свою очередь «сократит максимальный срок проведения разбирательства».

В случае поддержки проекта дисциплинарное взыскание коснется прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров.

До этого Картаполов заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с детьми до 16 лет продолжает действовать в стране. Согласно директиве, от частичной мобилизации освобождаются мужчины, у которых есть трое детей в возрасте до 16 лет.