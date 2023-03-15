Появилось видео обыска в квартире стрелка из Кировской области

Фото: СК РФ

В квартире жителя города Вятские поляны, открывшего стрельбу из окна многоквартирного дома, прошел обыск. Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области в среду, 15 марта, опубликовало видео работы криминалистов.

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На кадрах видны использованные гильзы, бутылки водки и вода. Кроме того, заметны следы пуль в квартире и подъезде.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 марта. Мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В результате происшествия никто не пострадал.

По версии следствия, в момент стрельбы мужчина был пьян. Кроме того, подозреваемый произвел несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских.

В тот же день стрелка задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».