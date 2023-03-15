Астролог Глоба назвала знак зодиака, которому стоит быть сдержаннее
Астролог Тамара Глоба считает, что одному из представителей знаков зодиака следует воздержаться от опасный действий.
По мнению специалиста, Ракам необходимо прекратить нервничать и начать восстанавливать собственную духовную энергию. Глоба также советует уделить внимание состоянию своей ауры.
Кроме того, в ближайшее время представителям этого знака зодиака следует браться только за те задачи, которые они смогут выполнить, пишет Teleprogramma.pro. Глоба советует не принимать близко к сердцу неприятности, ведь в скором времени все наладится.
Также Глоба рассказала, что звезды будут особым образом благоволить Стрельцам в этом месяце. Март, по ее словам, для всех рожденных под этим созвездием станет временем любви и концентрации исключительно на отношениях.
Кроме того, представителям этого знака зодиака стоит избежать необдуманных поступков. В противном случае Стрельцам может грозить финансовый крах.
Главных астрологических событий в марте будет сразу два. Причем оба — глобального масштаба. По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказала, чего ждать знакам зодиака в этом месяце.