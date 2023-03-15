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Приметы и советы

Астролог Глоба назвала знак зодиака, которому стоит быть сдержаннее

Евгений Силаев
Общество
Астролог Глоба назвала знак зодиака, которому стоит быть сдержаннее
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба считает, что одному из представителей знаков зодиака следует воздержаться от опасный действий.

По мнению специалиста, Ракам необходимо прекратить нервничать и начать восстанавливать собственную духовную энергию. Глоба также советует уделить внимание состоянию своей ауры.

Кроме того, в ближайшее время представителям этого знака зодиака следует браться только за те задачи, которые они смогут выполнить, пишет Teleprogramma.pro. Глоба советует не принимать близко к сердцу неприятности, ведь в скором времени все наладится.

Также Глоба рассказала, что звезды будут особым образом благоволить Стрельцам в этом месяце. Март, по ее словам, для всех рожденных под этим созвездием станет временем любви и концентрации исключительно на отношениях.

Кроме того, представителям этого знака зодиака стоит избежать необдуманных поступков. В противном случае Стрельцам может грозить финансовый крах.

Главных астрологических событий в марте будет сразу два. Причем оба — глобального масштаба. По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказала, чего ждать знакам зодиака в этом месяце.

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