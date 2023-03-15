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Пенсионерка заживо сварилась в кипятке в Серпухове

Евгений Белоусов
Происшествия
Пенсионерка заживо сварилась в кипятке в Серпухове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пенсионерка из подмосковного Серпухова погибла из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— 14 марта 2023 года в Серпуховской областной больнице скончалась пенсионерка, доставленная с ожогами тела, — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», родственники погибшей 71-летней женщины пояснили, что она передвигалась с трудом и часто теряла координацию. Женщина случайно наступила на кран трубы отопления, из-за чего ее ошпарило потоком горячей воды.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе расследования планируется проверить версию родственников погибшей, как и версию о ненадлежащем обслуживании отопительного оборудования, заключила Врадий.

В начале февраля на северо-востоке города в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка. При осмотре помещения после ликвидации огня в квартире тело 80-летней женщины обнаружили пожарные.

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