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Воробьев отметил важность цифровых технологий в образовании детей

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев отметил важность цифровых технологий в образовании детей
Фото: mosreg.ru

Внедрять самые умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия Года педагога и наставника в регионе, передает «360».

По его словам, сегодня важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, а также IT-технологии. Как отметил Воробьев, все это поэтапно применяют в образовательном процессе.

Губернатор добавил, что в современном мире каждый, независимо от возраста, должен проявлять интерес к новым технологиям.

— Сейчас мы на пороге еще одной мощной революции, очередного прорыва — искусственный интеллект. Если кто-то не до конца разобрался или не прочитал достаточно информации и книг про это новое в нашей жизни, я рекомендую это сделать, потому что это поменяет жизнь, — подчеркнул Воровьев.

Сегодня цифровизация — глобальный тренд. И в этом направлении опыт столичного Департамента строительства может служить примером не только для российских, но и для многих зарубежных специалистов. Московская строительная индустрия активно использует отечественные технологии информационного моделирования.

Цифровые технологии Образование Губернаторы
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