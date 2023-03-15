Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку Баязитову

Фото: пресс-службы суда.

Московский городской суд отказал администратору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой в выходе из следственного изолятора (СИЗО). Об этом в среду, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Журналистка находится под стражей уже семь месяцев по делу о вымогательствах.

Баязитову подозревают в вымогательстве у руководителей «Промсвязьбанка» с целью получения имущества. По тому же делу проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Жалобу последней также рассматривали недавно и также безрезультатно. Фигуранткам дела грозит до 15 лет колонии.

Сторона защиты несколько раз просила сменить меру пресечения на домашний арест в связи с хроническими заболеваниями подсудимой, но всякий раз суд отклонял эти просьбы.