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Окружение российскими силами украинских военных в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением всей обороны Украины. Такое мнение высказал в среду, 15 марта, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— История с Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится, — заявил он.

По мнению экс-советника Пентагона, к нынешнему тяжелому положению ВСУ привела острая нехватка продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Киев буквально бросил своих солдат на произвол судьбы, заявил Макгрегор на своем YouTube-канале.

По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, в настоящее время идут ожесточенные бои буквально за каждый метр Артемовска. По его мнению, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут армию Украины после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.