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Суд рассмотрит очередной протокол о фейках про ВС РФ в Википедии

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд рассмотрит очередной протокол о фейках про ВС РФ в Википедии
Фото: Вечерняя Москва

Московский суд рассмотрит очередной протокол за неудаление фейков о российской армии из «Википедии». Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе 422-го мирового судебного участка.

— Зарегистрирован протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является «Википедия» — прим. «ВМ»), рассмотрение назначено на 6 апреля в 10:30, — передает сообщение РИА Новости.

Роскомнадзор обязал поисковики помечать Wikimedia Foundation как нарушителя закона, потому что компания отказывается выполнять требования законодательства и удалять запрещенный контент. В числе запрещенных материалов, к которым у ведомства есть вопросы, присутствуют и фейки о ходе специальной военной операции на Украине.

По той же статье Административного кодекса продолжают штрафовать и американский стриминговый сервис Twitch. 18 октября компанию очередной раз наказали за неудаление контента, обязав выплатить восемь миллионов рублей.

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