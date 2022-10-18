Суд оштрафовал Twitch на восемь миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

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Суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на восемь миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 18 октября.

Суд признал компанию виновной по двум административным делам, связанным со статьей «Нарушение порядка ограничения доступа к информации» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Американский сервис штрафуют по данной статье не в первый раз. По той же причине компанию оштрафовали 4 октября на четыре миллиона, 30 августа — на три миллиона рублей, 16 августа — на два миллиона рублей.