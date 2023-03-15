Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Количество авиарейсов из Москвы в Коломбо увеличили до 21 в неделю

Евгений Силаев
Город
Количество авиарейсов из Москвы в Коломбо увеличили до 21 в неделю
Фото: Unsplash

Количество авиарейсов между столицами России и Шри-Ланки увеличили до 21 в неделю. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Увеличение числа рейсов между Москвой и Коломбо стало результатом договоренностей авиационных властей двух стран.

— Согласно ей авиакомпании двух стран смогут выполнять полеты по маршруту Москва — Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на семь частот), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

Кроме того, самолеты также будут летать в город Металла. Он отмечен как пункт назначения для российской авиации.

С 21 апреля лоукостер «Победа» запустит рейсы между Москвой и Самаркандом. Самолеты будут летать два раза в неделю. Полеты из аэропорта «Внуково» будут осуществляться каждый четверг и воскресенье, а в обратном направлении самолеты будут следовать по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Росавиация Шри-Ланка Москва Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте