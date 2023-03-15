Количество авиарейсов из Москвы в Коломбо увеличили до 21 в неделю

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Количество авиарейсов между столицами России и Шри-Ланки увеличили до 21 в неделю. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Увеличение числа рейсов между Москвой и Коломбо стало результатом договоренностей авиационных властей двух стран.

— Согласно ей авиакомпании двух стран смогут выполнять полеты по маршруту Москва — Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на семь частот), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

Кроме того, самолеты также будут летать в город Металла. Он отмечен как пункт назначения для российской авиации.

С 21 апреля лоукостер «Победа» запустит рейсы между Москвой и Самаркандом. Самолеты будут летать два раза в неделю. Полеты из аэропорта «Внуково» будут осуществляться каждый четверг и воскресенье, а в обратном направлении самолеты будут следовать по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.