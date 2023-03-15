Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Праздник Навруз в Москве отметят онлайн в этом году

Евгений Жуков
Город
Праздник Навруз в Москве отметят онлайн в этом году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве 25 марта в онлайн-формате пройдет празднование Навруза, зрителей ждут насыщенная концертная программа и познавательные фильмы. Об этом рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

— Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа. Этот концерт продемонстрирует всем, как прекрасен праздник Навруз. Мы еще покажем познавательный фильм о приготовлении сумаляка, о спортивных состязаниях, играх и ремеслах, — заявил глава департамента.

Сучков также добавил, что в этом году Навруз состоится в 17-й раз. Трансляция начнется 25 марта в 14:00 на официальном сайте праздника, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте издания «Комсомольская правда». По словам Сучкова, в 2022 году праздничную программу посмотрели более двух миллионов человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Навруз — праздник ираноязычных и ряда других тюркских народов, символизирующий наступление весны и начало новой жизни.

В театре «Мюзик-Холл» 10 марта прошел концерт «Шаг в будущее», приуроченный к началу масштабной реконструкции исторического здания. Последний раз работы здесь проводили 40 лет назад. Завершить реконструкционные мероприятия планируется за три года.

Праздники Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте