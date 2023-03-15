Экс-командующий Черноморским флотом указал на риск удара Киева при поднятии MQ-9

Море / Фото: Анна Быкова

Подводные силы Военно-морского флота России способны поднять упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper, но безопасность этой операции должна быть обеспечена с учетом вероятной атаки со стороны украинской армии. Об этом сообщил командующий Черноморским флотом РФ в начале нулевых адмирал Владимир Комоедов.

— Мы способны его достать. Другое дело, что для водолазов это глубоковато, но при помощи техники — манипуляторов и беспилотных подводных аппаратов — мы сможем это сделать, — заявил эксперт.

При этом Комоедов предупредил об угрозе со стороны украинских диверсантов. По его словам, нужно все тщательно спланировать: средства подъема, разведку, силы охраны и обороны, передает РИА Новости.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря.

В связи с данным инцидентом министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.