Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США

Фото: Администрация президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— 15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, — говорится в Telegram-канале министерства.

Подробности разговора не приводятся.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позже стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.