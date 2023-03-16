Онколог Воробьев назвал пять неожиданных симптомов рака кожи

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Врач-онколог Андрей Воробьев сообщил, что ранняя диагностика рака кожи помогает проложить путь к более быстрому лечению. Он назвал «неожиданные» симптомы этой болезни.

— Вы всегда должны обращаться к своему врачу, если у вас возникают какие-либо внезапные симптомы или изменения в организме, поскольку ранняя диагностика может резко изменить любой прогноз, — предупредил медик.

Он рекомендовал обращать внимание на сухость кожи, анемию, потрескавшиеся или кровоточащие губы, одышку и ночную потливость.

Если человек заметил участок кожи, который постоянно сухой или зудит, то следует обратиться к врачу.

— В большинстве случаев это обычно что-то менее серьезное, например экзема, но посещение врача все равно принесет облегчение как вашему разуму, так и коже, — отметил Воробьев.

Анемия обычно связана с недостатком витаминов и питательных веществ. Симптомы, на которые нужно обратить внимание, могут включать сильную усталость, слабость, бледность кожи, боль в груди, холодные руки и ноги и головокружение.

— Если ваши губы чрезмерно сухие и потрескавшиеся или даже начинают кровоточить, это может указывать на актинический хейлит, предраковое состояние, — рассказал онколог.

Одышка и ночная потливость тоже могут указывать на рак кожи, сообщается на портале «МедикФорум».

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.