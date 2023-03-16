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Американский ветеран Дрейвен призвал наемников из США дезертировать из ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский ветеран Дрейвен призвал наемников из США дезертировать из ВСУ
Фото: president.gov.ua

Американский военный Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам и призвал их не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

— Американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между РФ и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц. Россияне — это обученные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные профессиональные военные. В лучшем случае они равны нам, в худшем — превосходят вооруженные силы США, — написал он в соцсети Twitter.

Дрейвен призвал сослуживцев не становиться наемниками ВСУ, потому что они погибнут не за родину, а за интересы политиков и глобалистов.

— Если вы предполагаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждет отрезвляющий урок, — заявил ветеран.

10 марта издание Figaro сообщило, что французский наемник погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни. Отмечается, что 22-летний Андреас погиб под Сватовом 16 февраля.

Украина наемники Спецоперации США Ветераны
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