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Figaro: Наемник из Франции погиб на Украине, его тело скоро доставят на родину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Figaro: Наемник из Франции погиб на Украине, его тело скоро доставят на родину
Фото: Unsplash

Французский наемник погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило издание Figaro.

— Этот молодой человек, который состоял в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний Андреас погиб под Сватовом 16 февраля.

4 марта сообщалось, что еще один наемник из Великобритании погиб в феврале на Украине. Уточняется, что он был участником интернационального легиона. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило его гибель.

Недавно наемник из Соединенных Штатов Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в иностранном легионе ВСУ и национальном батальоне «Карпатская Сечь». Об этом 28 февраля сообщил телеканал RT. В интервью боец рассказал, что у него изначально был план по сбору информации во время службы в украинских войсках. Макинтайр рассказал, что ему удалось собрать и предоставить российским военным важные данные.

Украина Франция наемники Спецоперации Смерть
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