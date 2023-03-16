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Приметы и советы

Диетолог Микитюк назвала продукты, которые нельзя есть каждый день

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Микитюк назвала продукты, которые нельзя есть каждый день
Фото: shutterstock

Диетолог Людмила Микитюк перечислила продукты, которые навредят организму при ежедневном употреблении. Она сообщила, что морепродукты и рыбу необходимо включать в рацион, так как в них находится оптимальное соотношение белка и ненасыщенных жирных кислот. Но тунец не стоит есть каждый день, потому что он может накапливать ртуть. Его нужно употреблять не более двух раз в неделю.

По словам специалиста, красное мясо не стоит есть более трех раз в неделю. Оно переваривается более шести часов, что является большой нагрузкой для организма. Диетолог добавила, что в рацион помимо говядины и свинины должны входить птица или морепродукты.

Микитюк отметила, что апельсины богаты витамином С, но существует ряд нюансов, которые указывают на небезопасность продукта. Это фрукт с высокой степенью аллергенности. Также цитрусовые способны повышать кислотность желудочного сока. Их лучше не употреблять людям с гастритом, язвой и проблемами с ЖКТ.

Также чрезмерное употребление крестоцветных может привести к гипотиреозу — дефициту гормонов щитовидной железы. Картофель из-за вреда для фигуры, врач не рекомендовала есть каждый день, сообщает Life.

Неправильные пищевые привычки и частая реклама вредной еды могут привести к тому, что, переедая, многие люди на самом деле недоедают: у них дефицит полезных веществ в рационе. Об этом сообщила нутрициолог, диетолог Татьяна Мещерякова.

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