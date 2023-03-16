В Финляндии назвали наглостью требование Киева на передачу поездов Allegro

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В правительстве Финляндии удивлены запросом украинских властей на передачу Киеву поездов Allegro, которые ходили между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом сообщило в среду, 15 марта, издание Demokraatti.

— Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии, — сказано в статье.

По мнению автора публикации, запрос на поставки поездов от Украины стал провокацией. Журналист считает, что киевские власти таким образом решили проверить способность Хельсинки к «импровизациям» и готовности помогать Киеву.

В ближайшее время финские власти дадут официальный ответ Украине.

До этого «Украинские железные дороги» запросили передать Киеву четыре поезда Allegro.

Финляндия, закрыв границу с Россией, создала проблемы для жителей востока страны. Об этом сообщается в статье издания Yle под названием «Страдания восточной границы». Отмечается, что после обретения Финляндией независимости в 1918 году все связи с РФ были приостановлены. Тогда это пришлось по душе не всем. Некоторым такое положение дел не нравится до сих пор.