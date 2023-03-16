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Асад заявил, что Сирия признает новые границы РФ с присоединившимися регионами

Юлия Курганова
В мире
Асад заявил, что Сирия признает новые границы РФ с присоединившимися регионами
Фото: Администрация президента РФ

Официальный Дамаск признает новые границы Российской Федерации с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад.

— Это исторически российские территории, — заявил он, отвечая на вопрос о признании новых границ РФ.

Республика, напомнил сирийский лидер, признала данные регионы еще до того, как они присоединились к России. Данная позиция, по его словам, основана на исторических фактах.

— Они были переданы Украине около 100 лет назад во времена Владимира Ленина. На них проживают российские граждане. Также факты на местах говорят о том, что это российская земля, — высказался Асад в интервью РИА Новости.

15 марта в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Башаром Асадом. Сирийский лидер выразил поддержку спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения. Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Башар Асад ЛНР Россия Сирия ДНР
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