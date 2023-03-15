Переговоры Путина и Асада начались в Кремле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сирийский лидер выразил поддержку российской спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения.

Путин и Асад обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

До этого в СМИ уже появлялась информация о начале переговоров лидеров государств. Однако тогда пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву накануне. В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Сирийский лидер уже побывал в Александровском саду и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.