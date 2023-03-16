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Heart: Средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых болезней

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Heart: Средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых болезней
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ученые установили, что соблюдение средиземноморской диеты способно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Специалисты рассмотрели данные более 700 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше из Соединенных Штатов и стран Европы, чье здоровье наблюдалось в среднем в течение 12,5 лет. Они обнаружили, что соблюдение средиземноморской диеты было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24 процента и уменьшением вероятности смерти от любой причины у женщин на 23 процента.

По мнению ученых, одним из объяснений выявленных взаимосвязей могут быть антиоксидантные свойства продуктов средиземноморской диеты и здоровое состояние кишечного микробиома. Также высокое содержание полифенолов, нитратов, жирных кислот омега-3, повышенное количество клетчатки и снижение гликемической нагрузки могут снижать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается в журнале Heart.

Средиземноморская диета включает употребление цельных злаков, овощей, фруктов, бобовых, орехов и оливкового масла. Также в рацион входит рыба, морепродукты и умеренное количество вина.

Диетолог Евгения Пегова рассказала, что средиземноморская диета — один из наиболее полезных вариантов правильного питания. За счет высокого содержания жиров она особенно подходит для женщин.

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