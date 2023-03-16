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Экс-советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон высказался, что американский лидер Джо Байден хочет «поражения» РФ, но боится «победы» Украины.

— Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится, что Украина победит. Если он верит в официальную позицию США — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — он должен подтвердить ее и разработать для этого план. Если нет, то Байден должен заявить об этом, — выразил мнение Болтон в статье для издания Wall Street Journal.

По его словам, американская политика состоит в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была «слишком эффективной».

Также Болтон отметил, что критически важные боеприпасы Штатов истощаются, а текущие возможности их пополнения недостаточны. Нехватка запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят помогать Украине, добавил он.

Американский военный Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам и призвал их не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ в качестве наемников. Он предупредил, что они погибнут не за родину, а за интересы политиков и глобалистов.