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Приметы и советы

Болтон высказался, что Байден боится победы Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Болтон высказался, что Байден боится победы Украины
Фото: whitehouse

Экс-советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон высказался, что американский лидер Джо Байден хочет «поражения» РФ, но боится «победы» Украины.

— Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится, что Украина победит. Если он верит в официальную позицию США — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — он должен подтвердить ее и разработать для этого план. Если нет, то Байден должен заявить об этом, — выразил мнение Болтон в статье для издания Wall Street Journal.

По его словам, американская политика состоит в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была «слишком эффективной».

Также Болтон отметил, что критически важные боеприпасы Штатов истощаются, а текущие возможности их пополнения недостаточны. Нехватка запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят помогать Украине, добавил он.

Американский военный Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам и призвал их не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ в качестве наемников. Он предупредил, что они погибнут не за родину, а за интересы политиков и глобалистов.

Украина Джо Байден Спецоперации Джон Болтон Россия
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