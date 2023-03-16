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Библиотека № 252 открылась в Зеленограде после капитального ремонта

Никита Худяков
Город
Библиотека № 252 открылась в Зеленограде после капитального ремонта
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Зеленограде после капитального ремонта открылась библиотека № 252. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Это самая большая библиотека в округе, ее площадь — 1846 квадратных метров. Теперь она будет работать как библиоцентр, совмещающий в себе функции современной библиотеки и культурного центра, — говорится в сообщении.

В библиотеке есть детское и взрослое отделения со станцией самостоятельной книговыдачи, уютной детской игровой площадкой, открытым читательским фондом и местами для индивидуальной работы со своими гаджетами. Кроме того, в здании можно приобрести авторскую сувенирную продукцию и сделать копии документов. Также для посетителей предусмотрены десять компьютерных мест со станцией для зарядки гаджетов и выходом в интернет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии центра Музея Булгакова в одном из арбатских переулков. От прежней библиотеки в здании сохранились читальный зал и книжный абонемент. Также в музее появились выставочный зал, сувенирная и книжная лавки, кафе, музыкальная гостиная, уютный коворкинг и многое другое.

Зеленоград Капитальный ремонт Библиотеки
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