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Новый маршрут опубликовали на портале «Узнай Москву»

Никита Худяков
Город
Новый маршрут опубликовали на портале «Узнай Москву»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Узнай Москву» появился маршрут, который познакомит всех желающих с творениями выдающегося архитектора Федора Шехтеля. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Новый маршрут на портале «Узнай Москву» познакомит пользователей с жизнью и творчеством архитектора, расскажет о его непростом профессиональном пути. Прогулка включает 10 остановок и займет не больше часа, а посмотреть все точки маршрута можно как на портале «Узнай Москву», так и в одноименном мобильном приложении, — говорится в сообщении.

Во время прогулки горожане смогут насладиться фасадами особняков Рябушинского и Морозовых, кинотеатра «Художественный», скоропечатни Левенсона и Театра имени Маяковского. Кроме того, в сопровождении аудиогида пользователи узнают о судьбе Шехтеля и рассмотрят особняк, в котором архитектор работал над своими проектами, передает официальный сайт мэра Москвы.

В январе цифровой туристический сервис Russpass подготовил новую подборку, с помощью которой пользователи могут повторить путешествия отечественных писателей.

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