Москвичи обращаются за консультациями в имущественно-земельной сфере более 500 раз в неделю

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 20 тысяч дистанционных консультаций в 2022 году получили москвичи в имущественно-земельной сфере. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Москвичи и представители бизнеса могут получить консультации в имущественно-земельной сфере с помощью горячей линии Правительства Москвы, а также записавшись на видеовстречи со специалистами Департамента городского имущества, — сказал он.

Отмечается, что такими услугами москвичи пользуются свыше 500 раз в неделю. Более 70 процентов консультаций проходит в виртуальной приемной, оставшиеся — по телефону. За 2022 год специалисты оказали около 20 тысяч консультаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Максим Гаман сообщил, что около тысячи человек ежедневно консультируют по жилищным вопросам специалисты департамента городского имущества столицы. Уточняется, что в данный момент в столице функционирует 45 центров по информированию граждан. В ведомстве можно узнать о получении экземпляра договора с выпиской из Росреестра и получении ключей от новой квартиры.