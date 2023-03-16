Врач Микитюк пояснила, почему стоит отказаться от диетических продуктов

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Диетические продукты порой могут нанести серьезный вред организму. Диетолог Людмила Микитюк рассказала, почему стоит от них отказаться.

Она пояснила, что нарушение баланса белков, жиров и углеводов, а также слишком жирная и совсем обезжиренная пища наносит серьезный вред здоровью.

Например, растительное диетическое молоко является для организма совершенно пустым, так как оно не содержит нужного костям и зубам человека количества кальция. Обезжиренные молочные продукты тоже не являются очень полезными, молочный жир содержит необходимые фосфолипиды, которые участвуют в восстановлении клеток организма человека, передает Life.ru.

Кроме того, при употреблении диетических продуктов возрастает вероятность авитаминоза. Многие жизненно важные витамины являются жирорастворимыми, при недостаточном потреблении жиров они не усваиваются.

Ранее диетологи рассказали, чем заменить коровье молоко в пост. Наиболее схожи с коровьим молоком по вкусу соевое и миндальное. Но данные варианты гораздо менее калорийны, содержат меньше белка и жиров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог Евгения Пегова рассказала, что средиземноморская диета — один из наиболее полезных вариантов правильного питания. За счет высокого содержания жиров она особенно подходит для женщин.