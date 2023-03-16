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Politico: За время конфликта на Украине погибли более 100 тысяч украинских военных

Полина Пашкина
В мире
Politico: За время конфликта на Украине погибли более 100 тысяч украинских военных
Фото: president.gov.ua

С начала конфликта на Украине погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Об этом в среду, 15 марта, сообщила газета Politico со ссылкой на американские источники.

Украинская сторона понесла потери среди самых опытных солдат и офицеров. Многих солдат киевская сторона конфликта утратила в Артемовске.

В настоящее время Соединенные Штаты Америки в срочном порядке перебрасывают на Украину технику. В ускоренном темпе они проводят тренировку украинских военных, сообщает Politico.

Согласно данным начальника Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дугласа Симса, Америка провела подготовку более четырех тысяч солдат Украины. Обучение проводили в том числе и в Америке, где военнослужащие прошли подготовку к применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot.

Американский военный Ноктис Дрейвен призвал сослуживцев не становиться наемниками ВСУ, потому что они погибнут не за родину, а за интересы политиков и глобалистов. По его мнению, россияне — это обученные, хорошо снабжаемые и профессиональные военные. В лучшем случае они равны военным США, а в худшем и вовсе превосходят их.

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