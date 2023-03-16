Жилая застройка с деловым центром появится в Обручевском районе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Старокалужское шоссе, 64 Карта всех событий

В Юго-Западном административном округе Москвы планируют создать жилую застройку с деловым центром. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Общая площадь постройки составит 150 тысяч квадратных метров. Она расположится на земельном участке площадью около 3,4 гектара.

Уточняется, что девелопером проекта выступит компания Stone Hedge. Под их руководством специалисты возведут деловой и жилой комплексы площадью 100 и 50 тысяч квадратных метров соответственно, передает сайт ведомства.

В настоящее время на участке на Старокалужском шоссе располагаются нежилые здания. Их площадь составляет порядка четырех тысяч квадратных метров.

Также в Москве утвердили проект планировки территории бывшей промышленной зоны «Коровино». На ее месте появится 84 тысячи квадратных метров недвижимости. Специалисты займутся развитием транспортного обслуживания территории, инженерного обеспечения и охраны окружающей среды, проведут благоустройство.