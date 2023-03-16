Ефимов: Льготы по аренде городской недвижимости получают более 300 предпринимателей

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В этом году представители малого бизнеса, которые арендуют помещения и занимаются социально значимыми видами деятельности, смогут сэкономить более 600 миллионов рублей. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса действует в Москве с 2013 года. Благодаря такой мере поддержки 327 организаций, арендующих 65 тысяч квадратных метров городской недвижимости, смогут сэкономить в 2023 году более 600 миллионов рублей, — заявил он.

Благодаря подобной практике существенно снижается финансовая нагрузка на бизнесменов, отметил Ефимов. Представители малого бизнеса, арендующие помещения площадью до 300 квадратных метров, договоры по которым заключены без проведения торгов и не истекли, могут рассчитывать на минимальную ставку аренды 5,5 тысячи рублей за «квадрат» в год.

Льготная ставка в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год предоставляется компаниям, которые работают в социально значимой сфере — ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что минимальную ставку аренды за квадратный метр в год получили 33 арендатора, которые занимают 4,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости.

Владимир Ефимов также рассказал, что специализирующаяся на производстве одежды для детей до пяти лет столичная компания MIMIBABY нарастила в 2022 году объемы производства в 8,5 раза по сравнению с 2021-м.