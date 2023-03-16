Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Льготы по аренде городской недвижимости получают более 300 предпринимателей

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Льготы по аренде городской недвижимости получают более 300 предпринимателей
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В этом году представители малого бизнеса, которые арендуют помещения и занимаются социально значимыми видами деятельности, смогут сэкономить более 600 миллионов рублей. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса действует в Москве с 2013 года. Благодаря такой мере поддержки 327 организаций, арендующих 65 тысяч квадратных метров городской недвижимости, смогут сэкономить в 2023 году более 600 миллионов рублей, — заявил он.

Благодаря подобной практике существенно снижается финансовая нагрузка на бизнесменов, отметил Ефимов. Представители малого бизнеса, арендующие помещения площадью до 300 квадратных метров, договоры по которым заключены без проведения торгов и не истекли, могут рассчитывать на минимальную ставку аренды 5,5 тысячи рублей за «квадрат» в год.

Льготная ставка в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год предоставляется компаниям, которые работают в социально значимой сфере — ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что минимальную ставку аренды за квадратный метр в год получили 33 арендатора, которые занимают 4,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости.

Владимир Ефимов также рассказал, что специализирующаяся на производстве одежды для детей до пяти лет столичная компания MIMIBABY нарастила в 2022 году объемы производства в 8,5 раза по сравнению с 2021-м.

Бизнес Аренда Владимир Ефимов Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте