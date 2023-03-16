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Эксперты рассказали, как отразилось потепление на поведении животных в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, как отразилось потепление на поведении животных в Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Приход весны ознаменовался резким потеплением в Санкт-Петербурге, что привело к пробуждению диких животных. От зимней спячки очнулись медведи, а зайцы постепенно стали избавляться от зимнего меха.

Сотрудники зоофермы рассказали, что в Петербурге не такие суровые зимы, как в Сибири, поэтому медведи периодически просыпаются. Сейчас они уже стали активны, присматриваются друг к другу, общаются между собой. Также изменилось поведение сов, они стали более активны, начали драться.

Что касается зайцев, то они демонстрируют весеннюю активность в Ленинградском зоопарке.

— Зайцы в зоопарке начали менять свой наряд. Из белой шубки они переодеваются в серую, — отметили сотрудники зверинца, слова которых приводит издание «Невские новости».

12 марта в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков, высота снежного покрова достигла максимума за всю прошедшую зиму. Затем в городе наступило резкое потепление. Снег начал таять, и на улицах города образовались огромные лужи, передает Nation news.

Большая просветительная программа к Международному дню панды пройдет 16 марта в Московском зоопарке. В 12:00 в Доме Клюева пройдет лекция с презентацией «Такие разные медведи». В 13:00, 15:00 и 16:00 у вольеров с пандами начнутся тематические экскурсии по территории «Соседи панды».

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