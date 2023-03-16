Полицейские задержали пару наркокурьеров в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала молодую пару, которую подозревают в распространении наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 16 марта.

По ее словам, 23-летнюю девушку и 30-летнего мужчину увидели на выходе из леса возле одного из СНТ Дмитровского городского округа. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить граждан. Во время разговора с полицейскими они сильно нервничали, в связи с чем стражи правопорядка решили провести личный досмотр.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В кармане куртки у женщины сотрудники обнаружили 65 свертков с порошком, а также телефон, в котором были сфотографированы закладки. Правоохранители проверили адреса и нашли там еще 12 упаковок с тем же веществом. Позже экспертиза показала, что в пакетах находился N-метилэфедрон, масса которого превысила 100 граммов.

Злоумышленники пояснили, что наркотик они достали из тайника в одном из городов Подмосковья и должны были распространить его по Дмитровскому городскому округу.

Через некоторое время в жилищах задержанных были проведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли неизвестные кристаллические и растительные вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла на востоке Москвы. Инспекторы ГИБДД остановили машину для проверки документов и нашли в ней крупную партию наркотиков.