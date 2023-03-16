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Эксперт Гиновкер назвал причины снижения спроса на новостройки в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Гиновкер назвал причины снижения спроса на новостройки в Петербурге
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Президент агентства недвижимости Александр Гиновкер рассказал, почему покупатели в Санкт-Петербурге все чаще предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке.

По его словам, на падение спроса повлияла ситуация с ипотекой. Эксперт пояснил, что спрос на новостройки поддерживался льготной ипотекой.

— А сейчас со льготной ипотекой вопрос закрылся отчасти, и цены стали выравниваться, спрос тоже стал более равномерный, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Кроме того, в настоящее время рискованно покупать жилье в новостройках, так как объект может быть введен с задержкой.

Стоимость жилья в новостройках в Санкт-Петербурге за год выросла на 7,8 процента, при этом вторичное жилье подешевело на 2,12 процента, передает Царьград.

Спрос на покупку квартир бизнес-класса за год сократился в Петербурге на 23 процента. Чем это вызвано, объяснил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

Недвижимость Жилье Санкт-Петербург
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