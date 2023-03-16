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Названы причины падения мировых цен на нефть

Ирина Игнатенко
Экономика
Названы причины падения мировых цен на нефть
Фото: pixabay.com

Падение мировых цен на нефть происходит на фоне новостей из Соединенных Штатов о банкротстве крупных банков и неспособности властей страны справиться с этими проблемами. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт пояснил, что любая негативная новость о перспективах развития мировой экономики и крупных игроков приводит к снижению цен на энергетические ресурсы. Снижение экономической активности, как правило, означает снижение спроса на энергоносители, рынок реагирует соответствующим образом.

Фролов предположил, что цены на нефть начнут расти, как только ситуация с экономикой США стабилизируется, передает НСН.

15 марта цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, передает RT.

В течение последней недели потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».

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