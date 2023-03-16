Завод «Москвич» к концу 2023 года планирует выпустить две новые модели авто

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

К концу 2023 года автоконцерн «Москвич» планирует выпустить две новые модели автомобилей. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

Модели новых автомобилей от «Москвича» выйдут в двух разных сегментах.

— Второе полугодие — четвертый квартал. Выйдут еще две модели. Это большая по размеру машина, — приводит слова Когогина ТАСС.

Уточняется, что «Москвич» к концу года планирует выпустить SUV и седан.

ПАО «Камаз» является технологическим партнером «Москвича». Под маркой заводу планируется произвести пять моделей автомобилей — четыре кроссовера и один седан.

На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. По телефону в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения.

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что автомобили JAC JS4 и «Москвич-3» похожи. Однако «Москвич-3» в настоящее время в основном представлен с механической коробкой передач, и именно поэтому он стоит немного дешевле китайского автомобиля.