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СК задержал жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына
Фото: vk/yarilo_drug

В Сочи по уголовному делу о смерти ребенка задержали жену блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом сообщили в пресс-службе Су СКР по Краснодарскому в четверг, 16 марта.

Как сообщили в пресс-службе, 33-летней женщине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Видео: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следствие установило, что подозреваемая родила ребенка 11 февраля в поселке Вардан. Женщина не обращалась за квалифицированной врачебной помощью. Мальчика не поставили на медицинский учет. Никто не проводил диагностику, профилактику и лечение заболеваний.

Ранее стало известно, что новорожденный сын блогера скончался в больнице 8 марта после того, как родители морили его голодом. Однако по обновленной информации, ребенок прибыл в медицинское учреждение уже мертвым. Расследование по возбужденному уголовному делу находится на контроле в краевом следственном управлении. Отчет о результатах потребовал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Родители Следственный комитет Смерть Дети Сочи
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