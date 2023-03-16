СК задержал жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына
В Сочи по уголовному делу о смерти ребенка задержали жену блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом сообщили в пресс-службе Су СКР по Краснодарскому в четверг, 16 марта.
Как сообщили в пресс-службе, 33-летней женщине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следствие установило, что подозреваемая родила ребенка 11 февраля в поселке Вардан. Женщина не обращалась за квалифицированной врачебной помощью. Мальчика не поставили на медицинский учет. Никто не проводил диагностику, профилактику и лечение заболеваний.
Ранее стало известно, что новорожденный сын блогера скончался в больнице 8 марта после того, как родители морили его голодом. Однако по обновленной информации, ребенок прибыл в медицинское учреждение уже мертвым. Расследование по возбужденному уголовному делу находится на контроле в краевом следственном управлении. Отчет о результатах потребовал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.