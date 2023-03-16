Движение на Калужско-Рижской линии ввели в график после проверки инфраструктуры

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Движение на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена осуществляется в соответствии с графиком после проверки инфраструктуры. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

На южном участке линии до этого были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В субботу, 18 марта, с 00:00 до 23:59 будет изменено движение поездов на Калужском направлении Московской железной дороги (МЖД). Изменения необходимы для подготовки инфраструктуры к запуску четвертого Московского центрального диаметра. В этот день для горожан будут подготовлены компенсационные автобусы.

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов приостановили от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.