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Врач Терентьева назвала самые распространенные виды аллергии

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Терентьева назвала самые распространенные виды аллергии
Фото: shutterstock

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева рассказала, что самой распространенной является аллергия на цветение.

Такая аллергия имеет сезонный характер и проявляется с апреля по сентябрь, когда в воздухе возрастает концентрация пыльцы растений за счет цветения деревьев, злаковых (луговых) и сорных трав.

Также часто встречается бытовая аллергия, причиной которой выступает домашняя пыль. Она проявляется в течении всего года. Аллергическими компонентами домашней пыли могут быть микроклещи, которых особенно много в матрасах, подушках, коврах, обивке мебели, постельном белье.

Врач добавила, что эффективная терапия аллергии поможет значительно снизить интенсивность симптомов и улучшить качество жизни, передает «Радио 1».

В свою очередь врач-терапевт Олеся Савельева рассказала, что при смене погоды обостряются заболевания верхних дыхательных путей и сезонные аллергии, передает Nation news.

Врач — иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как чаще всего проявляется аллергия на шерстяные вещи.

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