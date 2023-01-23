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Приметы и советы

Названы основные проявления аллергии на вещи из шерсти

Ирина Игнатенко
Общество
Названы основные проявления аллергии на вещи из шерсти
Фото: shutterstock

Врач иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как чаще всего проявляется аллергия на шерстяные вещи.

— Аллергия такого рода проявляется как аллергический насморк, который выражается заложенностью носа, слизистыми выделениями. Могут присоединяться аллергический конъюнктивит и дерматит при контакте аллергенов с кожными покровами, — сказала в беседе с RT Логина.

Она добавила, что при наличии аллергии на шерстяные вещи чаще всего у человека возникает и аллергия на шерсть кошек и собак. Кроме того, аллергия может быть не только на одежду из шерсти, но и на различные предметы – ковры, пледы, мягкие игрушки.

Зимой в результате воздействия низких температур возникает аллергическая реакция на коже, называемая холодовым дерматитом. Проявляется недуг в виде высыпаний на открытых участках тела, при этом они сопровождаются зудом. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что провоцирует развитие недуга и кто находится в группе риска.

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