Два варианта: что делать покупателям, которые не могут получить товары из-за забастовки ПВЗ Wildberries

Фото: shutterstock

В связи с забастовкой сотрудников закрылись несколько пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Владельцы и представители точек требуют изменений в нынешней политике компании. До той поры, пока этого не случится, бастующие отказываются работать, а покупатели из-за этого не могут получить свои товары. Что клиенты могут сделать в этой ситуации, объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Кваша.

Закрытые пункты выдачи — это зона ответственности Wildberries. И если по этой причине покупатель не может получить свой товар, то он может договориться с компанией о переносе сроков или полном отказе от товара.

— Для человека, который покупает товары на интернет-площадке Wildberries, ответственной компанией в любой ситуации будет именно маркетплейс. Все требования и претензии предъявляются к онлайн-гипермаркету, — объяснил Кваша.

Юрист назвал два варианта действий в данной ситуации. Если клиент не может получить свой товар в пункте выдачи из-за забастовки, можно согласовать с маркетплейсом новый срок передачи. При этом за каждый день просрочки можно потребовать 0,5 процента стоимости товара.

Также клиент вправе отказаться от покупки и потребовать полный возврат денежных средств. Если Wildberries откажется возвращать деньги и выполнять свои обязательства, покупатель может обратиться в суд. К сумме товара могут прибавиться дополнительные деньги за просрочки и штраф в пользу клиента.

— В среднем все магазины заявляют, что срок возврата — до 30 календарных дней. В случае просрочки возврата денежных средств покупатель может предъявить исковые требования. Магазин, который отказывается или оттягивает установленные сроки, должен будет дополнительно выплатить один процент от суммы возврата за каждый день просрочки. Также можно будет получить штраф в размере половины от присужденной суммы, — отметил Кваша.

Юрист в беседе с «Вечерней Москвой» дал еще несколько рекомендаций о том, что нужно сделать клиентам Wildberries. Дмитрий Кваша посоветовал, как вести переговоры с компанией.